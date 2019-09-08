Müşterek devriyeye katılacak zırhlılar sınıra gitti

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesine katılacak araçlar sınıra hareket etti. ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölgede müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek zırhlı araçlar Akçakale ilçesinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapacakları sınır hattına hareket etti. Konvoyda zırhlı araçların yanı sıra sinyal kesici, zırhlı araç çekicisi ve ambulans da bulunuyor.
Müşterek devriyeye katılacak zırhlılar sınıra gitti08.09.2019 09:30
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