Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti 23 Ocak 2019, Çarşamba

Son dakika! Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığı Şişli'den aday gösterilmeyeceği konuşulan Mustafa Sarıgül, partisi CHP'den istifa etti. Şişli'den adaylığının sürdüğünü duyuran Sarıgül, şu an için başka bir partiye geçmeyeceğini söyleyerek "Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim" dedi. İşte Sarıgül'ün istifasının perde arkası...