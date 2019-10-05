Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’i yad etti... ‘Eski aşklarım başıma çorap ördü’ diyen Mustafa Sandal, sözlerine açıklık getirdi: ‘14 yıl sonra flört işlerine döndüm. Her şey değişmiş.’
İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl biten Mustafa Sandal'ın aklı, eski eşinde kaldı... 49 yaşındaki popçu, boşanmanın ardından Melis Sütşurup ve Gülnur Tutumoğlu ile aşk yaşamıştı. Geçen hafta "Eski sevgililerim başıma çorap ördü" diyen ünlü şarkıcı, önceki akşam sözlerine şöyle açıklık getirdi:
"Bizim flört işine ilk başladığımız dönemlerde kazak örme vardı. İlişkiler uzun sürüyordu. Ben evlendim, 14 yıl sonra çıktım geri döndüm. İşler çok değişmiş." Şimdiki aşklarda başa çorap örüldüğünü söyleyen Musti'nin sözleri, eski sevgililerini kızdırdı...
BAŞINA ÇORAP ÖRMEDİM İKİ TAS ÇORBA YAPTIM
Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Musti'nin Melis Sütşurup'tan önceki aşkı Gülnur Tutumoğlu, 'çorap örme' açıklamasıyla ilgili şöyle dedi: "Beni kastettiğini sanmıyorum. Başına çorap örmüşlüğüm yok ama iki tas çorba yapmışlığım oldu."
Jahovic'in Sadettin Saran aşkı tam gaz devam ediyor.
DOĞAN SAVAŞ
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