Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç 11 milyon fidan klibinde buluştu 13.11.2019 14:06

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasına sanatçılar, ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ şarkısıyla destek oldu. Şarkıyı Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi.