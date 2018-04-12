Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki 10 Nisan 2018, Salı

Afrin harekatında görev alan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunan sanatçılara tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de sanatçı Mustafa Keser'den gelmişti. Afrin harekatına destek mesajı veren Keser'e karşı linç kampanyası başlatan CHP'lilere yine en güzel cevap sanatçılardan geldi.