Yol Durumu

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki

10 Nisan 2018, Salı

Afrin harekatında görev alan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunan sanatçılara tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de sanatçı Mustafa Keser'den gelmişti. Afrin harekatına destek mesajı veren Keser'e karşı linç kampanyası başlatan CHP'lilere yine en güzel cevap sanatçılardan geldi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mahir mahir

bundan devlet adamı olmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.04.2018 21:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları