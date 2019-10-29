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Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntüleri, arşivden çıkarıldı

29.10.2019 10:09

Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle internet sitesinden Cumhuriyet'in 14'üncü yıl kutlamalarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün tören alanına gelmesi, karşılanması ve resmi geçit törenini ayakta izlemesi yer alıyor.


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