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Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler

14 Kasım 2018, Çarşamba

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya elektrik kesintileri damga vururken, TFF'yi ve Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştiren Cengiz'in konuşması sık sık yarıda kaldı.


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