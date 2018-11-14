Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya elektrik kesintileri damga vururken, TFF'yi ve Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştiren Cengiz'in konuşması sık sık yarıda kaldı.
Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler14 Kasım 2018, Çarşamba
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