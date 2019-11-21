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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

21.11.2019 12:09

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sakatlığı bulunan Falcao konusunda konuşan Cengiz,"Maça çıktı, deli gibi oynadı. Bu tabi aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden ödem yaptı. İltihap var. Yine zorlandı. Doktorlar durdurdu. En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan dur dediler. Sakat gelmedi bize. Kimse aptal değil. " dedi.


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