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Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması! İşte son durum

11.05.2019 19:23

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'a sakatlık şoku! Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Akbaba'nın ayağının kırılması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak, Akbaba'nın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Emre Akbaba'nın son durumu...


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