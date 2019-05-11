Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması! İşte son durum

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'a sakatlık şoku! Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Akbaba'nın ayağının kırılması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak, Akbaba'nın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Emre Akbaba'nın son durumu...
Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması! İşte son durum11.05.2019 19:23
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