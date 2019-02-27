Mustafa Ceceli ile 2017'de evlenen sosyetik güzel Selin İmer, anne ve kayınvalidesiyle öğle yemeğinde buluştu. Anne ve kayınvalidesi ile selfie çeken Selin İmer, "Annelerle öğle yemeği" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in annesini görenler gözlerine inanamadı. İşte Selin İmer'in ve Mustafa Ceceli'nin annesi.
Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in annesini görenler şaşırdı!27.02.2019 11:32
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