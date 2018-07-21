Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile birliktelik yaşadığı iddiası günlerdir konuşuluyor. Sosyal medyaya düşen bir videoda Mustafa Ceceli'nin, İntizar’ın şarkısına gitarıyla eşlik ettiği görülüyor. Ünlü şarkıcıyı bu keyifli anlarda görüntüye alan kişinin ise Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in olabileceği iddia edildi
Mustafa Ceceli çaldı, İntizar söyledi!19 Temmuz 2018, Perşembe
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