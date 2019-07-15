Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz gecesi telsiz konuşmaları yayınlandı 15.07.2019 20:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; 15 Temmuz darbe girişim gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın telsiz konuşmalarını yayınladı.

Mustafa Çalışkan'ın polise verdiği talimat:

"Bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum. Bulundukları yerden kıpırdamayacaklar. Bulundukları yeri terk etmeyecekler."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; 15 Temmuz darbe girişim gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın telsiz konuşmalarını yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda; Mustafa Çalışkan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan ve darbe girişiminin bitişine kadar yer alan telsiz konuşmaları yer alıyor.

Videoda; Dr. Mustafa Çalışkan'ın, İstanbul'da işgal edilmeye çalışılan 27 noktada polis amirlerine verdiği talimatlar yer alıyor.

Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz saat:22.29.55'te polislere, "Merkez bütün ildeki görevlilerimizi ikaz edin. Benim talimatım doğrultusunda hareket edecekler. Benim talimatım dışında hareket edilmeyecek. Bütün ilçe müdürlerini, müdür yardımcılarını bu kanala alın. Tamam" ifadelerini kullanıyor.

"BULUNDUKLARI YERDEN KIPIRDAMAYACAKLAR. BULUNDUKLARI YERİ TERK ETMEYECEKLER"

Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz saat:23.12.51'de ise, "Merkez bütün istasyonlara hitap ediyorum. Bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum. Bulundukları yerden kıpırdamayacaklar. Bulundukları yeri terk etmeyecekler. Benim emrim dışında hareket etmeyecekler. Hiç kimse görevini terk etmeyecek. Silahını vermeyecek. Bulunduğu yeri terk etmeyecek. Benim talimatıma göre hareket edecek. Kanunlar çerçevesinde hareket edecek herkes. Tamam" ifadelerini kullanıyor.

KENAN KIRAN / SABAH