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Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

21.07.2019 01:49

Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu anne ile oğlu öldü. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Muş Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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