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Müslümanları öldürmek isterken İslam ile tanışıp Müslüman oldu

26.03.2019 11:58

ABD'li bir eski asker, İslamofobik düşünceleri nedeniyle bombalamayı planladığı İslam Merkezini ziyaret ettikçe İslamiyet ile tanışıp Müslüman oldu.


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