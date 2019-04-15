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Müslüman vekil Omar'a ölüm tehditleri geliyor

15.04.2019 12:05

ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın vekil Ilhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada kendisini hedef alan videoyu paylaşmasının ardından artan biçimde ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.


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