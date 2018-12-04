Gişe rekoru kıran "Müslüm" filmi mahkemelik oluyor. Hayatı filme konu olan 'Müslüm Baba'nın hayat arkadaşı Muhterem Nur, filmin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım'ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Gerekçe; yapımcının Muhterem Nur'a film için 1 milyon 150 bin lira ödendiğini iddia etmesi. Muhterem Nur o iddiayı yalanlarken, onurunun kırıldığını ve dava açacağını söyledi.
'Müslüm' davalık oluyor!04 Aralık 2018, Salı
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