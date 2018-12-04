'Müslüm' davalık oluyor! 04 Aralık 2018, Salı

Gişe rekoru kıran "Müslüm" filmi mahkemelik oluyor. Hayatı filme konu olan 'Müslüm Baba'nın hayat arkadaşı Muhterem Nur, filmin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım'ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Gerekçe; yapımcının Muhterem Nur'a film için 1 milyon 150 bin lira ödendiğini iddia etmesi. Muhterem Nur o iddiayı yalanlarken, onurunun kırıldığını ve dava açacağını söyledi.