MÜSİAD 24 Haziran'da Erdoğan'ı destekleme kararı aldı 22 Haziran 2018, Cuma

Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Kararı açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sosyal medyadan destek kampanyası başlattıklarını duyurdu.