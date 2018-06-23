Yol Durumu

MÜSİAD 24 Haziran'da Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

22 Haziran 2018, Cuma

Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Kararı açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sosyal medyadan destek kampanyası başlattıklarını duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları