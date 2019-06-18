Mursi için Türkiye genelinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi (Video) 18.06.2019 13:40

Dün mahkeme salonunda söz aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verilmişti. Öte yandan Mursi'nin şehadeti, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

"MURSİ'NİN NAAŞINDAN KORKUYORLAR"

Darbecilerin, Mursi'nin naaşından korktuğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.

Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler.

Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar."

"SÖZDE DEMOKRATİK DÜNYA, DARBECİLERE TEPKİ VERMEK YERİNE KIRMIZI HALILARLA KARŞILADI"

Mursi'nin mahkemede, kendi değerleri uğruna hayatını kaybetmesine tepkisiz kalan devletleri eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin 'demokrasiyi inşa ettiğini' söylediler. Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... 'Haberlerden duyduk, takip ediyoruz' diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir."