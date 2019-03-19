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Murat Kurum duyurdu LPG'li araçlar da kapalı alanlara girebilecek

19.03.2019 13:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi. Kurum, "LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin ciddi talep var. Nisan ayında düzenlemeyi yaparız" dedi.


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