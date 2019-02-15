Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti. Açıklamasında Kılıçdaroğlu için sert göndermelerde bulunan Hazinedar "Artık değişimle bir ilgileri kalmadı" dedi.
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti15.02.2019 16:51
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