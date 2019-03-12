Haberler Web TV Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? İşte Murat Cemcir'den İrem Sak paylaşımı

Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? İşte Murat Cemcir'den İrem Sak paylaşımı

12.03.2019 16:38

Murat Cemcir ile İrem Sak hakkında geçtiğimiz gün 'Aşk yaşıyorlar' iddiaları ortaya atıldı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta Murat Cemcir ile İrem Sak, Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş eğlenmiş ve mekandan ayrı ayrı çıkmışlardı. Murat Cemcir, bugün Instagram hesabından İrem Sak hakkında bir paylaşımda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları