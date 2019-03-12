Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? İşte Murat Cemcir'den İrem Sak paylaşımı 12.03.2019 16:38

Murat Cemcir ile İrem Sak hakkında geçtiğimiz gün 'Aşk yaşıyorlar' iddiaları ortaya atıldı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta Murat Cemcir ile İrem Sak, Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş eğlenmiş ve mekandan ayrı ayrı çıkmışlardı. Murat Cemcir, bugün Instagram hesabından İrem Sak hakkında bir paylaşımda bulundu.