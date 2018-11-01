Murat Başoğlu Bodrum'da ilk kez konuştu! 01 Kasım 2018, Perşembe

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan ve gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, darp ve tehdit iddiasıyla Bodrum'da gözaltına alındı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başoğlu, bugün konuyla ilgili Bodrum'da gazetecilere bir açıklama yaptı.