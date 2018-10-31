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Murat Başoğlu Bodrum'da gözaltına alındı

31 Ekim 2018, Çarşamba

Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.


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