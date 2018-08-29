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  • Murat 124 ile dar alana park etme yöntemi izleyenleri kırdı geçirdi

Murat 124 ile dar alana park etme yöntemi izleyenleri kırdı geçirdi

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Murat 124 marka aracını dar alana birkaç seferde park edemeyen sürücü, çevredekilerin yardımıyla park etmeyi başardı.

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