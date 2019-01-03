Münbiç'te sıcak temas! ÖSO işle YPG'li teröristlerin çatışma anı kamerada

A Haber ekibi, Özgür Suriye Ordusu ile, YPG'li teröristler arasındaki çatışmanın ortasında kaldı. Münbiç sınır hattındaki sıcak temas, kameralara, ilk kez böyle yansıdı.
Münbiç'i kuşatan ÖSO ile YPG'li teröristler arasındaki mesafe, sadece 500 metre…
Büyük korku yaşayan teröristler, zaman zaman ÖSO mevzilerine taciz ateşi açıyor.
İşte o anlardan birinde, A Haber ekibi de, ÖSO savaşçılarıyla birlikte, mevzideydi. Münbiç sınır hattındaki sıcak temas, kameralara, ilk kez böyle yansıdı.
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