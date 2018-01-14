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Münbiç'te PYD/PKK'nın vahşetine protesto

13 Ocak 2018, Cumartesi
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'de işgal ettiği Münbiç ilçesinde iki sivili işkence ederek öldürmesinin ortaya çıkması üzerine, protesto edildi.
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