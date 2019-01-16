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Münbiç'te patlama meydana geldi

16 Ocak 2019, Çarşamba

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi.ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Faili ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada ölenler olduğu da öğrenildi.


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