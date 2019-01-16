Münbiç'te patlama meydana geldi 16 Ocak 2019, Çarşamba

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi.ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Faili ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada ölenler olduğu da öğrenildi.