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Münbiç'te ortak devriye başladı

02 Kasım 2018, Cuma

Münbiç'te, TSK ile ABD silahlı kuvvetleri tarafından dün başlatılan ilk ortak devriye faaliyetine yönelik TSK tarafından görüntü paylaşıldı.


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