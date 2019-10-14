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Münbiç harekat kapsamında mı?

14.10.2019 13:52

Suriye Milli Ordusu Cerablus'tan Münbiç'e doğru harekete geçti. Peki Münbiç harekat kapsamında mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında anlattı.


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