Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki süreçte neler yaşandı? CIA'in Türkiye'deki istasyon şefiyle Abdi İpekçi ne görüştü? Abdi İpekçi, hangi sırları biliyordu; neden öldürüldü? İşte Türkiye'nin kaos sarmalına girdiği o bunalımlı dönemler...
Mumcu ve İpekçi hangi sırları biliyordu?10 Ocak 2019, Perşembe
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