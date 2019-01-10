Mumcu ve İpekçi hangi sırları biliyordu? 10 Ocak 2019, Perşembe

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki süreçte neler yaşandı? CIA'in Türkiye'deki istasyon şefiyle Abdi İpekçi ne görüştü? Abdi İpekçi, hangi sırları biliyordu; neden öldürüldü? İşte Türkiye'nin kaos sarmalına girdiği o bunalımlı dönemler...