Halk TV'de katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak sözler sarf ederek "haddini bil" diye tehditler savuran Müjdat Gezen'in de yer aldığı tiyatro oyunundan skandal bir kesit ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde sahnede olan oyuncu bel altı konuşan saçma sapan bir tiplemeyi canlandırarak seyirciyi güldürmeye çalışıyor. Canlandırılan tiplemenin halkı soyan, hukukun ve anayasanın üstünlüğünü tanımayan bir kişi olduğu görülüyor. Birileri tarafından usta sanatçı olarak korunmaya çalışılan Müjdat Gezen'in de bu tipleme esnasında kahkahalarla gülmesi dikkat çekiyor.
Müjdat Gezen'in oynadığı oyunda skandal tipleme!03 Ocak 2019, Perşembe
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