Müjdat Gezen'in küfür sanatı! 24 Aralık 2018, Pazartesi

Sözde sanatçı Müjdat Gezen her fırsatta kinini ve nefretini kustu; ağzına geleni esirgemedi. Her defasında haddini aştı. İşte küfürbaz Müjdat Gezen'in küfür sanatı...