Sözde sanatçı Müjdat Gezen her fırsatta kinini ve nefretini kustu; ağzına geleni esirgemedi. Her defasında haddini aştı. İşte küfürbaz Müjdat Gezen'in küfür sanatı...
Sözde sanatçı Müjdat Gezen her fırsatta kinini ve nefretini kustu; ağzına geleni esirgemedi. Her defasında haddini aştı. İşte küfürbaz Müjdat Gezen'in küfür sanatı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.