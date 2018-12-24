Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın avukatından açıklama

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle bu sabah polis eşliğinde adliyeye getirilerek ifade verdi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı. İki isim hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konularak haftada bir karakola gidip imza vermesi kararı verildi.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın avukatından açıklama24 Aralık 2018, Pazartesi
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