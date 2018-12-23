İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Avukat Mehmet Sarı olası alınabilecek cezalardan bahsetti. Peki Müjdat Gezen ve Metin Akpınar neyle suçlanıyorlar? Ne zaman savcı karşısına çıkacaklar? Avukat Dr. Mehmet Sarı canlı yayında yanıtladı.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar neyle suçlanıyor? Ne kadar ceza alabilirler?23 Aralık 2018, Pazar
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