Haberler Web TV Müjdat Gezen ve Metin Akpınar neyle suçlanıyor? Ne kadar ceza alabilirler?

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar neyle suçlanıyor? Ne kadar ceza alabilirler?

23 Aralık 2018, Pazar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Avukat Mehmet Sarı olası alınabilecek cezalardan bahsetti. Peki Müjdat Gezen ve Metin Akpınar neyle suçlanıyorlar? Ne zaman savcı karşısına çıkacaklar? Avukat Dr. Mehmet Sarı canlı yayında yanıtladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları