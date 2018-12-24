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Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

24 Aralık 2018, Pazartesi

Sanatçı Metin Akpınar, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye getirildi. Öte yandan sanatçı Müjdat Gezen'in de polis eşiliğinde adliyeye götürüldüğü öğrenildi.


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