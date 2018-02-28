Yol Durumu

Muhteşemsin Mehmetçik!

28 Şubat 2018, Çarşamba
Mehmetçik'in dağda okuduğu marş sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. İşte tüyleri diken diken eden o video
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları