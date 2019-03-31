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Muhtar adayları arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

31.03.2019 12:23

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.


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