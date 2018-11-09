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"Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kaza suikasttır"

09 Kasım 2018, Cuma

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazada, helikopterin GPS cihazı sökülmüştü. Cihazın sökülmesiyle ilgili o dönem pilot yüzbaşı olan Davut Uçum ve 9 sanık "nitelikli hırsızlık suçundan" dava açılmıştı. İlk duruşmada ifade veren Davut Uçum, helikopterin düşmesinin kaza süsü verilmiş bir suikast olduğunu öne sürdü. İşte Uçum'un ses getirecek o sözleri!


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