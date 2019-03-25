Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Mansur Yavaş'a vatandaşlardan tepki 25.03.2019 13:02

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Zillet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'ı vatandaşlar ''Sen buraya yakışmıyorsun" diyerek protesto etti.