Haberler Web TV Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Mansur Yavaş'a vatandaşlardan tepki

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Mansur Yavaş'a vatandaşlardan tepki

25.03.2019 13:02

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Zillet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'ı vatandaşlar ''Sen buraya yakışmıyorsun" diyerek protesto etti.


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