Muhsin Yazıcıoğlu, Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in yaptırdığı işkenceleri böyle anlatmış 29 Ocak 2019, Salı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "(12 Eylül dönemi) Bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geridebırakmak lazım" diyerek babası Nurettin Soyer'in korkunç işkencelerini örtbas etmeye çalıştı. Muhsin Yazıcıoğlu, o dönem MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası savcısı Nurettin Soyer’in yaptırdığı işkenceleri bu sözlerle anlatmış: Arkadaşlarımıza orada akılalmaz işkenceler yapıldı. Çarmağa gerildiler, cereyana verildiler, falakaya vuruldular ve başlarından soğuk su dökülerek kış vakti soğukta bırakıldılar.