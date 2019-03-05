Muharrem İnce'ye "Başarı hikayesi yok" diyen Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a Muharrem İnce'yi neden aday göstermediniz" sorusuna 'Muharrem İnce'nin başarı hikayesi yok' diyerek cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Sen İstanbul büyükşehir adayı olduğun zaman daha önce belediye başkanlığı yaptın mı? Senin arkanda hangi başarı hikayesi var?" dedi.
Muharrem İnce'ye "Başarı hikayesi yok" diyen Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru05.03.2019 12:13
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