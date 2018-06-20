Muharrem İnce'nin köprü yalanı patladı 20 Haziran 2018, Çarşamba

Meydanlara çıktığı günden bu yana yalanları bitmek bilmeyen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Muharrem İnce'nin meydanlarda 114 lira olarak söylediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişin 13,05 lira olduğu açıklandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi köprüyü Özal yaptı üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden giderken 114 lira gelirken 114 lira toplamda 228 lira" şeklindeki sözlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan fiyat tarifesine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin tek yönlü olarak alındığı ve 1. sınıf araçlar için geçiş ücretinin İnce'nin iddia ettiği gibi 114 lira değil de sadece 13 lira 5 kuruş olduğu görüldü.

Muharrem İnce'nin bu gerçeğe rağmen meydanlarda açıkça bu şekilde yalan söylemesi ve algı oyunu yaparak provokatif söylemlerde bulunması dikkat çekti.