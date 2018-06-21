Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması

Sahneye çıkan çocuğu zorla indiren Muharrem İnce, bu hatasını telafi etmek için küçük bir çocuğu oyununa alet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ederken sahneye gelen bir çocuğa "Konuşuyoruz burada, in bakalım. Bak canlı yayındayız, gitti bir dakika" diye kızmıştı.
SAHNEYE ÇOCUK GÖNDERDİLERGörüntülerin hızla yayılmasından sonra Muharrem İnce'nin Çorlu mitinginde yeni bir imaj çalışması yapıldı. Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.
Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.
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