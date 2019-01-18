Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olma planı güldürdü

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçimlerde Adana’yı, Mersin'i, Bursa’yı, Ankara’yı, İstanbul’u CHP alırsa Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.
Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olma planı güldürdü18 Ocak 2019, Cuma
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