"Muharrem İnce'nin açıklaması Kılıçdaroğlu'nun öngörmediği bir açıklamaydı" 03 Temmuz 2018, Salı

ATV Ankara Temsicili Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yediği yemeğin özel bir yemek olduğunu ve orada konuşulanların dışarıya sızdırılmaması düşünüldüğünü fakat Muharrem İnce'nin açıklamalarının da rastgele yada ayaküstü yapılmış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bursalı, Muharrem İnce'nin 'Siyaset Ustası' olduğunu belirterek "O yemekte konuşulanların yerine getirilmeyeceğini yani Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultayın toplanması ve kendisinin de gelen başkanlığa aday olması Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onursal başkan olarak devem etmesi ile ilgili teklifinin karşı taraftan yani Sayın Kılıçdaroğlu'nda kabul görmeyeceğini gördüğü için önceden paylaşarak önaldığı tartışılıyor" dedi.