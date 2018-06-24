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Muharrem İnce'nin 2 milyon katılımcı palavrası elinde patladı

22 Haziran 2018, Cuma

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Ankara'da 2 milyon katılımcı" palavrası elinde patladı.

Measure Map programında yapılan ölçüm, İnce'nin mitingindeki katılımcı sayısının 40.000 - 50.000 civarında olduğunu gösterdi.
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