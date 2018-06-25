Muharrem İnce’den taht oyunları 25 Haziran 2018, Pazartesi

CHP'nin hızlı patlayan balonu Muharrem İnce, yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçerek taraftarlarını CHP merkezine gönderip "Yönetim İstifa" sloganları attırdı.



Başından beri cumhurbaşkanlığını kazanamayacağını bilip, süreç boyunca güç ve görünüm kazanarak Genel Başkanlık koltuğuna göz dikeceği konuşulan İnce, henüz yenilginin ilk gecesi harekete geçti.



Adamlarını partinin Genel Merkezi'ne gönderen İnce, binada taraftarlarına "yönetim istifa" ve "yönetim aşağı" sloganları attırarak hezimetin yükünü mevcut yönetime atma ve baskı altına alma peşine düştü…