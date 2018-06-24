Muharrem İnce'den sandık provokasyonu

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçime 24 saat kala sandık provokasyonuna başladı. Anket sonuçları ve kamuoyundan edindiği izlenim sonrası kaybedeceğini anlayan İnce, açık açık AK Parti'ye iftira atarak yalana başvurdu. İşte Muharrem İnce'nin o provokasyon çağrısı...
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