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Muharrem İnce'den sandık provokasyonu

23 Haziran 2018, Cumartesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçime 24 saat kala sandık provokasyonuna başladı. Anket sonuçları ve kamuoyundan edindiği izlenim sonrası kaybedeceğini anlayan İnce, açık açık AK Parti'ye iftira atarak yalana başvurdu. İşte Muharrem İnce'nin o provokasyon çağrısı...
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