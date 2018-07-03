Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına sert tepki

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına sert tepki gösterdi. 81 ile yapacağı ziyaret ile ilgili partililere ''İnce'yi iyi karşılayın'' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na ''Zaten öyle olmayacak mı?'' diye sordu. İnce, adaylık süreci ve kurultay çağrıları ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına sert tepki02 Temmuz 2018, Pazartesi
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Hah birbirinizi yiyiverin bide ohhhhhh
parti rozeti çıkartıldığında partisinden de olmuş ÇIKARTILMIŞ DEĞİLMİ ÇIKARTTILAR YANİ
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