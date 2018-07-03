Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına sert tepki 02 Temmuz 2018, Pazartesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına sert tepki gösterdi. 81 ile yapacağı ziyaret ile ilgili partililere ''İnce'yi iyi karşılayın'' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na ''Zaten öyle olmayacak mı?'' diye sordu. İnce, adaylık süreci ve kurultay çağrıları ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.