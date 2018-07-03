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  • Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına sert tepki

Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına sert tepki

02 Temmuz 2018, Pazartesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına sert tepki gösterdi. 81 ile yapacağı ziyaret ile ilgili partililere ''İnce'yi iyi karşılayın'' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na ''Zaten öyle olmayacak mı?'' diye sordu. İnce, adaylık süreci ve kurultay çağrıları ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Filiz Filiz

Hah birbirinizi yiyiverin bide ohhhhhh

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cevapla 02.07.2018 16:06
ali ali

parti rozeti çıkartıldığında partisinden de olmuş ÇIKARTILMIŞ DEĞİLMİ ÇIKARTTILAR YANİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.07.2018 13:33
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