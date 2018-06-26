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Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

26 Haziran 2018, Salı

CHP'nin çabuk sönen balonu Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde sandıkta hüsrana uğrayınca gözünü Genel Başkanlık koltuğuna dikti.

İnce'nin Twitter'da yaptığı bir paylaşım, "İnce kazanamayacağını biliyor, Genel Başkanlığa oynuyor" iddialarının aslında dedikodudan ibaret olmadığını ortaya serdi.

Aynı saatlerde gazeteci Ahmet Hakan'ın özel bir televizyon programında "Ankara'dan aldığım duyuma göre Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" haberi de iddiaları güçlendirmiş oldu.
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